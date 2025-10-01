Глава МИД Абхазии назвал интенсивным сотрудничество с Россией

В числе результатов такого взаимодействия - ряд зарубежных визитов, совершенных при помощи российского дипведомства, отметил Олег Барциц

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудничество между министерствами иностранных дел Абхазии и России является интенсивным и высоко профессиональным, и абхазская сторона благодарна за помощь в реализации внешнеполитической работы. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Для нас очень важным является фактор активного взаимодействия Министерства иностранных дел Абхазии и России. При помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации и загранучреждений России мы активно реализуем нашу внешнеполитическую деятельность. Это всегда скоординированные действия, и всегда это происходит при помощи наших российских коллег. <…> Межмидовское взаимодействие Абхазии и России проходит очень интенсивно, на высоком профессиональном уровне и всегда при союзническом и дружеском взаиморасположении", - сказал Барциц.

Он уточнил, что в числе результатов такого сотрудничества - ряд зарубежных визитов, совершенных при помощи МИД РФ.

Барциц добавил, что важным направлением является вопрос, вынесенный на повестку встречи 1 октября, - подписание плана консультаций между министерствами иностранных дел Абхазии и России на 2026-2027 годы.

Он также назвал позитивным сигналом вторую встречу с Лавровым. Предыдущая встреча министров прошла 6 июня в Москве. "Прежде всего хочу от себя и от членов делегации МИД Абхазии поблагодарить вас за возможность находиться здесь, за теплый прием, комфортные условия. Мы рады еще одной встрече за столь короткий период. Вторая встреча - для нас это очень позитивный сигнал", - заявил Барциц.

1 октября у Лаврова в Сочи запланированы встречи с коллегами из Абхазии и Южной Осетии: двусторонние переговоры и трехсторонняя встреча. Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на раздельных переговорах должны быть рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновленные российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2026-2027 гг. На трехсторонней встрече министры в том числе обсудят способы взаимодействия в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.