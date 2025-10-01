Великобритания восстановила санкции против более чем 120 иранских лиц

Среди тех, кто был заново добавлен в список, фигурируют 23 физических лица и 20 юридических лиц, включая Организацию по атомной энергии Ирана

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании восстановило санкции против более чем 120 иранских физических и юридических лиц, которые находились под рестрикциями Совета Безопасности ООН до заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году. Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина Соединенного Королевства.

"1 октября 2025 года МИД обновил британский санкционный список на сайте правительства Великобритании, - сказано в заявлении. - В рамках механизма ООН по Ирану snapback в консолидированный список было добавлено 121 лицо. Из них 78 лиц находились в списке Великобритании до сегодняшней даты, в него были внесены изменения с целью отобразить, что они подпадают под дополнительные санкции ООН".

Среди тех, кто был заново добавлен в британский санкционный список, фигурируют 23 физических лица и 20 юридических лиц, включая Организацию по атомной энергии Ирана. При этом в нем также присутствуют "мертвые души", например убитый в 2020 году командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Против него были введены санкции СБ ООН в 2007 году. Лицам из санкционного списка Великобритании запрещен въезд на территорию королевства, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены.

26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что европейские страны нарушили процедуру запуска snapback, из-за чего санкции против Тегерана недействительны. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что попытки Великобритании, Франции, Германии и США восстановить санкции не имеют законной силы.