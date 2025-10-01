В Грузии задержали депутата горсобрания за призыв к свержению власти

Первый замглавы СГБ Лаша Маградзе заявил, что оппозиционер Звиад Куправа "для маскировки" преступных намерений назвал выборы "российской спецоперацией"

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала за призыв к свержению власти оппозиционера Звиада Куправу, депутата городского собрания (сакребуло) Тбилиси от партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Об этом сообщил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.

"Несколько минут назад был задержан действующий член партии "Единое национальное движение" и сакребуло Тбилиси Звиад Куправа. Согласно материалам дела, 30 сентября 2025 года Звиад Куправа разместил в социальной сети видео, в котором призвал граждан к срыву выборов 4 октября и государственному перевороту", - заявил Маградзе.

Как сообщил представитель СГБ, в опубликованном видео Куправа "для маскировки" своих преступных намерений назвал выборы "российской спецоперацией", избирательные участки "пунктами спецоперации", а государственную власть страны отождествил с основателем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. Также Куправа оказал сопротивление при задержании. Таким образом, по словам Маградзе, Куправа совершил преступления по статьям УК о публичном призыве к свержению власти и сопротивлении представителю власти с целью препятствования его деятельности. Помимо этого, СГБ изучит заявление Куправы и других лиц на предмет угроз в препятствовании процессу голосования, что также является уголовным преступлением.

Ранее Куправа опубликовал в соцсети видео, в котором рассказывает о плане свержения власти 4 октября, в день проведения в стране муниципальных выборов. По словам Куправы, план заключается в том, чтобы помешать работе около 500 избирательных участков в Тбилиси 4 октября. Также он пригрозил Иванишвили, что власть будет свергнута, если не выйдут на свободу Саакашвили и задержанные оппозиционеры и активисты.

В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Оппозиция планирует в этот день организовать массовую акцию протеста с целью "мирного свержения власти". Ранее за призыв к свержению власти был задержан бывший глава партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.