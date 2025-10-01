Зеленский присвоил звание Героя Украины террористу Покладу

В ДНР зампредседателя СБУ называли причастным к убийству командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова (Моторола) в 2016 году и главы республики Александра Захарченко в 2018 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины заместителю председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александру Покладу, которого связывают с рядом терактов и политических убийств. Об этом говорится на сайте Зеленского.

Поклад был осужден в 1996 году за вымогательство с использованием служебного положения. В ДНР его называли причастным к убийству командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова (Моторола) в 2016 году и главы республики Александра Захарченко в 2018 году. Газета The Wall Street Journal в январе 2023 года связывала его с убийством участника переговоров с РФ в феврале - марте 2022 года Дениса Киреева.

Ранее Зеленский присвоил это звание бывшему спикеру Верховной рады Андрею Парубию, причастному к гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе.