Премьер Швеции призвал Грету Тунберг вернуться с флотилии "Сумуд" домой

Активистка и ее товарищи требуют, чтобы правительство публично осудило попытки остановить суда и чтобы дипломатические и политические каналы были использованы для обеспечения безопасности флотилии

Грета Тунберг © Fabrizio Villa/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон напомнил о рекомендации властей страны не посещать сектор Газа. Предупреждение стало ответом на размещенную в газете Expressen статью, в которой активистка Грета Тунберг и восемь других шведов с гуманитарной флотилии "Сумуд" на пути в Газу требуют от кабмина защитить их.

"Правительство заявило с ясностью, которую невозможно понять неправильно, что мы уже десять лет советуем воздержаться от любых поездок в Газу, всех, следуйте этому призыву. Теперь я слышу, что Италия говорит то же самое, все больше стран с обеспокоенностью смотрят на чрезвычайные риски, которым подвергают себя люди, отправляясь туда. Возвращайтесь домой, не посещайте Газу", - сказал премьер по прибытии на неофициальный саммит в Копенгагене, добавив, что поездки надо отменить без каких-либо колебаний.

В статье Тунберг и ее товарищи требуют, чтобы правительство публично осудило любые попытки остановить суда и чтобы дипломатические и политические каналы были использованы для обеспечения безопасности флотилии. "На этот раз мы не потерпим молчания Швеции", - пишут активисты.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка "стойкость", "сопротивление") прибыла к берегам Туниса 7 сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставит своей задачей прорвать блокаду сектора Газа и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь. Сейчас флотилия движется к Газе.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД Израиля, активисты все эти предложения отвергли.