Науседа: ротационная модель ПВО с участием НАТО практически не действует

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Ротационная модель противовоздушной обороны (ПВО) для Литвы с участием ее партнеров по НАТО практически не действует. Об этом заявил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа в кулуарах неформального саммита ЕС в Копенгагене, сообщила его пресс-служба.

"Приходится говорить о том, что очень хорошая идея ротационной противовоздушной обороны, включенная в документы НАТО, не действует", - сказал он.

Как подчеркнул президент Литвы, потребность в действующей ротационной системе ПВО имеет особое значение в связи с активизацией несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов. "На этом фоне для нас очень важно заполнить имеющиеся бреши", - отметил Науседа.

Союзники Литвы, у которой нет полного арсенала систем ПВО, не могут передать ей часть своих средств из-за дефицита необходимых вооружений. В связи с этим Вильнюс предложил членам НАТО размещать их на ротационной основе. Возможность такого размещения Литва ранее обсудила с Германией, Грецией, Испанией, Италией, Нидерландами, США и Швецией.

Однако практического воплощения этот замысел пока не получил. Лишь Нидерланды в июле 2024 года на две недели направили свои зенитные ракетные комплексы Patriot в Литву на учения. Италия сделала это с системами SAMP/T в феврале 2025 года.