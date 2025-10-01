Макрон объяснил ошибками экипажа начало расследования в отношении танкера

В контексте задержания судна президент Франции упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так называемым теневым флотом России

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что экипаж находящегося у берегов Франции танкера, в отношении которого французская прокуратура начала расследование, совершил "серьезные ошибки".

"Экипаж допустил очень серьезные ошибки, что оправдывает сегодняшнее судебное разбирательство", - сказал президент журналистам на полях неформального саммита ЕС в Копенгагене. В контексте задержания судна он упомянул продолжающуюся борьбу ЕС с так называемым теневым флотом РФ. Трансляция выступления велась пресс-службой Елисейского дворца на YouTube.

Французский лидер не стал подтверждать появившиеся в СМИ слухи о причастности танкера к пролетам неопознанных беспилотников над аэропортами стран на севере Европы, в том числе Дании. "Не мне устанавливать причастность, я был бы очень осторожен, - сказал Макрон. - И, конечно, все, что мы сможем установить и прояснить после атаки дронов на Данию, мы сделаем, будьте уверены".

Ранее агентство AFP сообщило, что прокуратура города Брест начала расследование в отношении танкера, остановившегося у берегов Франции, в связи с подозрением на нарушение морского права. Оно приводит два названия танкера - Pushpa и Boracay, - который ходит под флагом Бенина. В прокуратуре не уточнили, какие конкретно нарушения вменяются экипажу или владельцам судна, заявив, что расследование ведется по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться".