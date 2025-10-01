Минздрав Газы заявил о гибели в анклаве свыше 50 палестинцев за сутки

Не менее 180 человек получили ранения

БЕЙРУТ, 1 октября. /ТАСС/. Число погибших в ходе израильских авиаударов по административному центру сектора Газа и другим населенным пунктам достигло за сутки 51, еще не менее 180 человек получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава палестинского анклава, размещенной в X.

По данным министерства, с момента начала военных действий 7 октября 2023 года в секторе Газа было убито 66 148 палестинцев и более 168 тыс. пострадали.

Представитель местной службы гражданской обороны заявил телеканалу Al Jazeera, что израильские ВВС совершили во второй половине дня налеты на районы Айдия и Джавазат на западе города Газа. По его словам, туда направились команды спасателей, которые ведут разборку завалов рухнувших домов.

Ранее врачи из госпиталя Аль-Акса сообщили, что по меньшей четыре человека стали жертвами израильского обстрела палаточного лагеря для перемещенных лиц в Дейр-эль-Балахе, в центральной части Газы. Еще пять тел убитых доставлены с улицы Эт-Талятин, по которой велся огонь из танковых орудий.

Как передало агентство Maan, сотни жителей, остававшихся в Газе, покидают сейчас в массовом порядке город после предупреждения израильских властей. Они направляются на юг через пропускные пункты, установленные на улице Ар-Рашид. Проводится проверка беженцев, чтобы не допустить выезда из осажденного города членов радикального движения ХАМАС.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции израильских ВС в городе Газа с целью окончательного разгрома военной структуры ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. В среду министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами.