В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копейки в шаг



МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Законопроект, который предусматривает переименование разменной монеты копейки в шаг, зарегистрирован в Верховной раде. Согласно данным сайта украинского парламента, проект внесли в среду.

Отмечается, что одним из его инициаторов выступил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук. Текст документа еще не опубликован.

После госпереворота 2014 года на Украине началась борьба со всем, что напоминало о советском периоде в истории страны. В 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации, начался демонтаж советских мемориалов и переименование топографических объектов. Прозвучало также предложение переименовать разменную монету копейку в шаг. 11 октября 2024 года Нацбанк направил Стефанчуку письмо с просьбой поддержать соответствующую инициативу. Письмо на имя председателя Рады было направлено по причине того, что НБУ имеет право предлагать изменения в законодательство, но не может самостоятельно регистрировать законопроекты. В Нацбанке обосновали свое предложение тем, что шаг был разменной монетой на территории современной Украины в XVII веке, а также в период Гражданской войны в России.