NI: авианосец Gerald R. Ford стал бы "первой жертвой" в войне России и НАТО

Авианосец представляет "легкую мишень" для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок, считает журнал

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМС США Gerald R. Ford мог бы стать "первой жертвой", если Россия и НАТО вступят в войну. Об этом пишет журнал The National Interest.

По его мнению, несмотря на технические характеристики крупнейшего авианосца США, он все равно представляет "легкую мишень" для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок.

Отмечается, что опасения вызваны наличием у ВС РФ атомной субмарины "Ясень", способной применять гиперзвуковое оружие, в то время как у американского Gerald R. Ford нет от него "реальной защиты".