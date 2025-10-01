Экс-депутат Рады Мосийчук: трагедию в Одессе могут использовать для смены мэра

Такие намерения есть у офиса Владимира Зеленского, отметил Игорь Мосийчук

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского намерен использовать гибель девяти человек в результате наводнения в Одессе как повод для того, чтобы заменить мэра Геннадия Труханова на подконтрольную себе городскую военную администрацию. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

"Последствия трагедии с паводком в Одессе. <...> Зеленые гниды из офиса президента хотят устранить городского главу (мэра - прим. ТАСС) и городской совет и назначить на их место подконтрольную себе военную администрацию", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на 30 сентября в Одессе за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Госслужба Украины по ЧС сообщила, что из-за сильного ливня погибли девять человек, в том числе один ребенок. Как позже уточнили в ведомстве, среди погибших оказалась семья из пяти человек. Они проживали на цокольном этаже, во время наводнения их накрыла волна, из-за которой они не смогли выбраться наружу. Из-за подтоплений была приостановлена работа двух канализационных насосных станций, в ряде районов пропал свет. Многие улицы города были затоплены.

Министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба информировал, что ситуацию изучит госкомиссия по вопросам техногенной безопасности и ЧС. Как заявил уехавший из страны из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук, городские власти Одессы годами не ремонтировали и не реконструировали канализацию и ливневые стоки.