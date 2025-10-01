Реклама на ТАСС
Минюст Молдавии попросил суд ограничить деятельность партии "Великая Молдова"

Ведомство требует приостановить деятельность партии на 12 месяцев
Редакция сайта ТАСС
13:06
обновлено 13:18

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд, чтобы ограничить деятельность оппозиционной партии "Великая Молдова", которую ранее обвинили в финансовых нарушениях и отстранили от выборов.

"Министерство юстиции подало 30 сентября в апелляционную палату исковое заявление против политической партии "Великая Молдова", требует приостановить деятельность партии на 12 месяцев", - сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, партия "Великая Молдова" получила внешнее финансирование из Российской Федерации через "Промсвязьбанк", - отметили там.

Эта партия была отстранена от парламентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье. Руководитель "Великой Молдовы" Виктория Фуртунэ назвала обвинения необоснованными. По ее словам, за этим решением стоит правящая Партия действия и солидарности. В августе ЦИК уже пытался отстранить "Великую Молдову" от выборов, однако она смогла оспорить этот вердикт в Высшей судебной палате.

26 сентября по обвинению в незаконном финансировании была также отстранена партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Ранее в Молдавии было запрещено снимать партии с выборов в период избирательной кампании, однако летом этого года в закон были внесены поправки. 

