Пашинян пригрозил, что некоторые партии могут лишиться права участия в выборах

Премьер-министр заявил, что большинство СМИ Армении находятся под влиянием оппозиции, распространяют дезинформацию и ведут гибридную войну против его правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Партии, структура которых не является прозрачной, могут лишиться права участвовать в выборах. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Есть партии, где один-два человека просто садятся и пишут список руководства. Или ни у кого не возникает вопроса, откуда они финансируются? Да, этот вопрос назрел, его следует обсудить с Советом Европы и другими структурами. Их даже нужно лишить возможности участвовать в выборах. Если это конспирологические структуры, зачем они вообще участвуют в выборах? Пусть занимаются конспирологией, а мы их разоблачим", - отметил он.

Ранее, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, Пашинян заявил, что большинство СМИ Армении находятся под влиянием оппозиции, распространяют дезинформацию и ведут гибридную войну против его правительства.