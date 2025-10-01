Times Now: встреча Путина и Моди в декабре задаст тон новому этапу партнерства

По информации телеканала, несмотря на давление Запада, Индия продолжает импортировать российскую нефть, продвигать совместные энергетические проекты

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Предстоящая в декабре встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди подтвердит стабильность отношений двух стран и даст толчок к реализации новых проектов. Такая оценка приводится в материале индийского телеканала Times Now.

По мнению авторов материала, несмотря на давление Запада, Индия продолжает импортировать российскую нефть, продвигать совместные энергетические проекты и заключать крупномасштабные оборонные контракты. Декабрьский саммит, по данным Times Now, пошлет четкий сигнал о преемственности индийско-российских отношений перед лицом меняющейся геополитической конъюнктуры.

Источники подтвердили телеканалу, что обе стороны готовятся к "важным заявлениям", чтобы задать тон следующему этапу проверенного временем партнерства.

Достижение договоренностей по ряду вопросов сотрудничества в сфере ВПК, как отмечает телеканал, может ознаменовать начало новой главы в оборонном сотрудничестве следующего поколения. Для Индии это означает доступ к передовым технологиям малозаметности и противоракетной обороны, которые могут изменить ее стратегическую позицию в Азии, добавляет Times Now.

В конце сентября, отвечая на вопросы индийских журналистов о возможности поставок в Индию новых ЗРК С-400 или С-500, а также истребителей Су-57, советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин сказал, что все эти варианты рассматриваются в Индии. По его словам, российская сторона ведет с Индией очень продвинутый диалог по всем видам сотрудничества в области обороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил визит российского лидера в декабре в Индию, где состоится ежегодный российско-индийский саммит.