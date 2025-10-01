ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

Соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшие дни, отмечает агентство Maan

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС будет просить США и посредников гарантировать вывод израильских войск из сектора Газа и прояснить процедуру разоружения военизированных формирований радикалов в анклаве. Как сообщило близкое к ХАМАС агентство Maan, эти вопросы будут подниматься на консультациях в Дохе по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования ситуации в Газе.

По информации агентства, представители ХАМАС намерены запросить у Вашингтона "график и механизм вывода армии Израиля из сектора".

Отмечается, что даже при общей позитивной реакции ХАМАС на предложенный Трампом план, соглашение вряд ли будет достигнуто в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют требования, выдвигаемые палестинским движением, и возможность внесения в предложения Белого дома в связи с этими требованиями поправок.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом. Трамп 30 сентября сообщил, что США готовы дать ХАМАС три-четыре дня на рассмотрение предложений.