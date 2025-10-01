Страны ЕС могут не поддержать изменений процедуры приема новых членов

Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты об изменении процедуры голосования рассмотрят на неформальном саммите стран Евросоюза в Копенгагене 1 октября

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры ряда других стран - членов ЕС могут, как и Венгрия, выступить против голосования квалифицированным большинством за принятие новых стран в сообщество. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Глава Европейского совета Антониу Кошта продвигает инициативу изменения процедуры приема в Евросоюз новых стран-участниц для обхода решения Венгрии по блокировке вступления Украины.

По информации источников газеты, Греция, Нидерланды и Франция обеспокоены предлагаемыми нововведениями. Поскольку в будущем они не смогут блокировать заявки, которые они сами считают проблемными.

Неназванный дипломат ЕС подчеркнул, что сообщество пытается "изменить правила игры в процессе игры", такой подход не нравится многим странам. Он добавил, что "голосование квалифицированным большинством сделает процесс принятия новых членов "слишком политизированным". Помимо этого, изменение процедуры должно быть одобрено единогласно всеми странами, что "сегодня представляется невозможным", отметил чиновник.

Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты об изменении процедуры голосования будет рассмотрено на неформальном саммите стран Евросоюза в Копенгагене 1 октября. По словам высокопоставленного европейского чиновника, ни одна страна "на сегодняшний день не ответила категорическим отказом на эту идею".