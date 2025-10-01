Киев уговаривает Запад разрешить использовать финансовую помощь на военные нужды

Украина рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Украина просит западных союзников разрешить использование их финансовой помощи не только для экономики и социальной сферы, но и на военные потребности. Об этом заявил депутат Верховной рады от провластной партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Мы ведем переговоры с нашими западными партнерами, чтобы они изменили свою позицию по поводу использования внешней финансовой помощи не только на социально-экономическую и культурную сферы, но и на сектор безопасности, и обороны", - приводит его слова украинский медиацентр.

Как отмечалось во внесенной украинским правительством в Раду программе деятельности на 2025-2026 годы, Киев рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК за указанный период.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.