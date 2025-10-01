Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Киев уговаривает Запад разрешить использовать финансовую помощь на военные нужды

Украина рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК
Редакция сайта ТАСС
14:37

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Украина просит западных союзников разрешить использование их финансовой помощи не только для экономики и социальной сферы, но и на военные потребности. Об этом заявил депутат Верховной рады от провластной партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Мы ведем переговоры с нашими западными партнерами, чтобы они изменили свою позицию по поводу использования внешней финансовой помощи не только на социально-экономическую и культурную сферы, но и на сектор безопасности, и обороны", - приводит его слова украинский медиацентр.

Как отмечалось во внесенной украинским правительством в Раду программе деятельности на 2025-2026 годы, Киев рассчитывает получить от западных стран еще $15 млрд на развитие ВПК за указанный период.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство. 

Украина