Макрон пообещал "актуализировать" ядерную доктрину Франции

Французский ядерный зонтик существует, отметил французский лидер
Редакция сайта ТАСС
14:55

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Власти Франции работают над обновлением своей ядерной доктрины и готовы активизировать диалог с европейскими партнерами по этой теме. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над актуализацией нашей доктрины и хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают", - сказал он.

"В начале 2026 года я выступлю с программной речью по нашей ядерной доктрине", - сообщил Макрон. 

