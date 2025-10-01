Макрон пообещал "актуализировать" ядерную доктрину Франции

Французский ядерный зонтик существует, отметил французский лидер

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Власти Франции работают над обновлением своей ядерной доктрины и готовы активизировать диалог с европейскими партнерами по этой теме. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Французский ядерный зонтик существует. В настоящее время я работаю над актуализацией нашей доктрины и хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают", - сказал он.

"В начале 2026 года я выступлю с программной речью по нашей ядерной доктрине", - сообщил Макрон.