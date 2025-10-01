Партия "Великая Молдова" призвала оппозицию сложить депутатские мандаты в знак протеста

По словам лидера партии Виктории Фуртунэ, это может спровоцировать повторные выборы

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Руководитель партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала представителей оппозиции в знак протеста сложить депутатские мандаты, если они не признают результаты выборов.

"Если вы продолжаете утверждать, что выборы были сфальсифицированы, проявите политическую зрелость и откажитесь от депутатских мандатов", - сказала политик в обращении в своем Telegram-канале. По ее словам, это может спровоцировать повторные выборы.

"Великая Молдова" была снята с выборов в день голосования, а отданные за партию бюллетени аннулированы. Ранее Министерство юстиции обвинило партию в получении незаконного финансирования из России и обратилось в суд с просьбой ограничить деятельность формирования. С этих выборов были также сняты партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Не был к ним допущен также оппозиционный блок "Победа".

Согласно предварительным данным, по итогам парламентских выборов правящая Партия действия и солидарности (ПДС) сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок получает 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6.

После голосования патриотический блок заявил, что не признает выборы в связи с многочисленными нарушениями и намерен оспорить результаты. Там обратили внимание на такие нарушения, как блокирование доступа к участкам, угрозы и давление в адрес оппозиции со стороны правоохранительных органов, а также запугивание электората со стороны президента страны Майи Санду.