Министр обороны КНДР: отношения с РФ развиваются во всеобъемлющем сотрудничестве
Редакция сайта ТАСС
15:11
обновлено 15:17
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отношения между КНДР и Россией развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
"Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве", - сказал он во время открытия скульптуры, посвященной подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны.