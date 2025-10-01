Министр обороны КНДР: отношения с РФ развиваются во всеобъемлющем сотрудничестве

Генерал армии Но Гван Чхоль отметил, что это происходит под стратегическим руководством лидеров двух стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отношения между КНДР и Россией развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Об этом заявил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

"Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве", - сказал он во время открытия скульптуры, посвященной подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны.