Министр обороны КНДР заявил о полной поддержке страной народа России

Россияне надежно отстаивают право на территориальную целостность государства, заявил генерал армии Но Гван Чхоль

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. КНДР будет полностью поддерживать правительство, армию и народ России, который надежно отстаивает право на территориальную целостность страны. Об этом заявил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

"Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны", - добавил генерал армии во время открытия скульптуры, посвященной подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны.