Главы военных ведомств РФ и КНДР открыли скульптуру в честь подвига партизан

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптуру, посвященную подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвященную подвигу корейских партизан - союзников Красной армии в годы Второй мировой войны. Церемония открытия прошла на "Аллее союзников" у Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, монумент приурочен к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне. Андрей Белоусов выразил уверенность, что этот монумент станет данью памяти поколению победителей, важным вкладом в сохранение исторической правды", - говорится в сообщении.

Глава Минобороны России отметил, что памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства двух народов. Он также подчеркнул, что участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между Российской Федерацией и КНДР.