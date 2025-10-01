ЕС будет следить за ситуацией вокруг антикоррупционных структур на Украине

Киев "услышал Брюссель" и отказался от попыток поставить под свой контроль НАБУ и САП, отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Евросоюз будет внимательно следить за тем, чтобы украинские власти не сводили на нет автономию созданных в стране по требованию западных партнеров антикоррупционных структур - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Мы все время будем внимательно следить за происходящим, чтобы НАБУ и САП были независимыми, чтобы прокуроры работали нормально", - сказала она в интервью агентству Укринформ. По ее словам, летом Киев "услышал Брюссель" и отказался от попыток поставить под свой контроль НАБУ и САП.

Об антикоррупционных структурах на Украине

Автономность, которой пользовались Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, вызывали обеспокоенность украинских властей. Ряд местных экспертов отмечали, что эти структуры могли использоваться западными партнерами для давления на Владимира Зеленского.

Конфликт Зеленского с НАБУ и САП обострился летом после того, как НАБУ предъявило обвинения нескольким близким к Зеленскому людям, в частности занимавшему тогда пост вице-премьера Алексею Чернышову. После этого Служба безопасности Украины (СБУ), которую некоторые аналитики в последнее время называли "карманным" ведомством офиса Зеленского, провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП.

На следующий день Верховная рада, где большинство принадлежит партии власти, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это решение вызвало резкую критику западных партнеров, и Зеленский уже 24 июля внес в парламент законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который фактически отменил действие положений предыдущего закона. Однако через полгода, согласно документу, СБУ должна провести проверку сотрудников НАБУ и САП.

Западные партнеры Киева неоднократно отмечали высокий уровень коррупции на Украине требовали реальных действий по борьбе с коррупционными преступлениями. При этом оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский подчеркивал, что окружение Зеленского наживается на боевых действиях. В то же время, по информации расследований местных СМИ, люди из окружения Зеленского нередко оказываются бенефициарами коррупционных схем при закупках или производстве вооружений для ВСУ.