Пашинян заявил, что оппозиция вела против него "гибридную войну"

Премьер также прокомментировал интервью оппозиционного депутата, в котором его назвали предателем государства, и спросил, почему этот законодатель не публикует подтверждающие его слова факты

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Илья Питалев/ POOL/ ТАСС

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что против его правительства в последние годы со стороны оппозиции велась "гибридная война" вплоть до того, что его деда назвали сторонником нацизма.

"Послушайте, гибридной войны, подобной той, что развязали против нас в 2020-2021 годах, никогда не было и быть не может. Начиная с того, что моего деда назвали предателем за то, что он якобы встал на сторону нацистов во Второй мировой войне", - заявил Пашинян во время выступления в парламенте.

Премьер также прокомментировал интервью оппозиционного депутата, в котором он назвал Пашиняна предателем государства, и спросил, почему этот законодатель не публикует подтверждающие его слова факты. "Если у вас есть такие факты, почему вы их не публикуете?" - сказал премьер.