На юге Ливана при атаке израильского дрона погиб член "Хезболлах"

Шиитский боец умер на месте от полученных ранений, еще пять человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, которым управлял член вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, инцидент произошел в поселке Кафра в пограничном округе Бинт-Джбейль. Шиитский боец умер на месте от полученных ранений, еще пять человек пострадали.

29 сентября израильский беспилотник ликвидировал двух членов "Хезболлах" в городе Айтарун, которые ранее командовали ракетно-минометными расчетами, обстреливавшими израильскую территорию.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате погибли 248 человек, ранения получили 675, в том числе 11 детей.