Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

На юге Ливана при атаке израильского дрона погиб член "Хезболлах"

Шиитский боец умер на месте от полученных ранений, еще пять человек пострадали
Редакция сайта ТАСС
16:14

БЕЙРУТ, 1 октября. /ТАСС/. Беспилотник израильских ВВС нанес удар по автомобилю, которым управлял член вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

По его информации, инцидент произошел в поселке Кафра в пограничном округе Бинт-Джбейль. Шиитский боец умер на месте от полученных ранений, еще пять человек пострадали.

29 сентября израильский беспилотник ликвидировал двух членов "Хезболлах" в городе Айтарун, которые ранее командовали ракетно-минометными расчетами, обстреливавшими израильскую территорию.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате погибли 248 человек, ранения получили 675, в том числе 11 детей. 

ЛиванБлижневосточный конфликтИзраиль