США расценят любую атаку против Катара как угрозу собственной безопасности

В указе президента США Дональда Трампа подчеркивается, что военный министр страны в сотрудничестве с госсекретарем и директором Национальной разведки должны осуществлять "совместное планирование" с коллегами из Катара для "координации ответа на любую иностранную агрессию"

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. США будут расценивать любую атаку в отношении Катара как угрозу собственной безопасности и примут для его защиты любые надлежащие меры, вплоть до военных. Об этом говорится в тексте указа президента США Дональда Трампа, обнародованном на сайте Белого дома.

Из него следует, что "любая вооруженная атака на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет расценена как угроза миру и безопасности США". "В случае подобной атаки США примут все законные и надлежащие меры, включая дипломатические, экономические и в случае необходимости военные для защиты интересов Соединенных Штатов и Катара и восстановления мира и стабильности", - говорится в указе, датированном 29 сентября, но обнародованном 1 октября.

В документе подчеркивается, что военный министр США в сотрудничестве с госсекретарем и директором Национальной разведки должны осуществлять "совместное планирование" с коллегами из Катара для "координации ответа на любую иностранную агрессию". В указе также отмечается, что госсекретарь США продолжит взаимодействие с Катаром с целью разрешения конфликтов, признавая за ним "выдающийся опыт в вопросах дипломатии и посредничества".

Ранее официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Катар после недавнего удара по резиденции ХАМАС в Дохе получил от США гарантии того, что израильские атаки на страну не повторятся.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.

29 сентября глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля извинился за недавнюю атаку и обещал, что подобные нападения на катарскую территорию не повторятся.