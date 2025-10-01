TN: Аргентина предложила США помощь в операциях в Карибском бассейне

Как сообщает телеканал, Буэнос-Айрес хочет добиться более тесного сотрудничества с Вашингтоном в военной сфере

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины предложило США помощь в операциях в Карибском бассейне, которые якобы направлены на борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщил телеканал TN.

В статье говорится, что власти Аргентины вышли на контакт с командой военного министра США Питом Хегсетом, чтобы предложить сотрудничество, но пока каких-либо конкретных договоренностей достигнуто не было. По словам источников СМИ в правительстве, Буэнос-Айрес заявил о готовности присоединиться к операциям в Карибском бассейне в среднесрочной перспективе.

Как сообщает TN, правительство Аргентины хочет добиться более тесного сотрудничества с Вашингтоном в военной сфере. Ранее президент южноамериканской страны Хавьер Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Военно-морские силы США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.