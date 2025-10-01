Эксперт Эпископос охарактеризовал Трампа как креативного разрушителя

Президент США стремится провести глобальные внутри- и внешнеполитические реформы вопреки их непониманию, неприятию и критике, считает научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Куинси

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп представляет собой пример креативного разрушителя, стремящегося провести глобальные внутри- и внешнеполитические реформы вопреки их непониманию, неприятию и критике. Такое мнение выразил научный сотрудник Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос на XXII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Есть такая идея, как креативное разрушение. Мне кажется, как раз это характеристика Дональда Трампа", - сказал он в ходе специальной сессии "Человек и время: роль личности в политической истории".

По словам эксперта, своей политикой американский лидер старается "провести определенные стратегические изменения" как внутри Соединенных Штатов, так и во внешней политике государства. При этом он обратил внимание, что единственным способом борьбы с подобной "массивной институциональной инерцией" является разрыв системы, "катализация реального сдвига с менталитета внешней политики".

"Например, федеральное правительство США - это крупнейшая организация в истории человечества, но в то же время это и неповоротный комплексный сложный механизм, который вряд ли может меняться, когда мы с вами говорим про попытки произвести определенные стратегические изменения. Но Дональд Трамп как раз пытается это предпринять, - заметил Эпископос. - И, по моему мнению, он пытается также пересмотреть, как США сейчас проецирует свою силу, особенно это касается Западного полушария".

"Я считаю, что у США есть потребности сохранить свое присутствие в части западного полушария, и доктрина Монро, опять же, была разработана в ранний период существовании США, и она подразумевала, что Штаты не потерпят никаких европейцев или какого-то внешнего вмешательства в дела Америки, - продолжил он. - И теперь мы видим возвращение к подобным принципам, которые определяют внешнюю политику США".

Чужой среди своих

Эксперт также обратил внимание, что подходы Трампа не всегда находят поддержку среди окружения, и чтобы произвести какие-либо изменения в таких условиях, "необходимо решительно двигаться вперед". "Особенно тогда, когда приходится иметь дело с разными политическими интересами и с людьми в Вашингтоне, которые не обязательно разделяют вашу точку зрения, - конкретизировал Эпископос.

"То есть происходят сдвиги с точки зрения того, как США осознают свою роль в мире. Я думаю, что будет определенный процесс проб и ошибок, когда страна будет определять, в каком направлении двигаться, - констатировал эксперт. - И я говорю не о том, что США отказываются от своей роли, но пытаются более прагматично играть эту роль для того, чтобы использовать ограниченные ресурсы, которые есть в США, и Трамп этим и занимается".

