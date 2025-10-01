Реклама на ТАСС
Страны G7 призвали Иран восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои объекты

Тегеран должен перейти к прямым переговорам с Вашингтоном, говорится в их заявлении
Редакция сайта ТАСС
17:03

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) считают, что Иран должен восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и перейти к прямым переговорам с США. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке".

В заявлении излагается позиция, согласно которой Тегеран "не придерживался обязательств" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Лидеры внешнеполитических ведомств стран "семерки" в связи с этим поддержали восстановление санкций Совета Безопасности ООН и призвали "всех членов ООН в полной мере выполнять и придерживаться этих санкций и других рестрикций".

"Мы призываем Иран воздержаться от любых эскалационных действий, немедленно вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами и продемонстрировать прогресс на пути к выполнению в полном объеме своих обязательств по нераспространению ядерного оружия", - говорится в документе. Лидеры внешнеполитических ведомств G7 также отметили, что Иран "должен возобновить инспекции МАГАТЭ на своих ядерных объектах".

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции. 

