Вице-президент США заявил, что шатдаун не будет долгим

Федеральное правительство США частично приостановило работу американского правительства в полночь 1 октября из-за отсутствия финансирования

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Alex Wong/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что наступившая этой ночью частичная приостановка работы американского правительства (шатдаун) не продлится долго.

"Не знаю. Я не могу предсказать, что сделают демократы в Конгрессе, но я не думаю, что это будет настолько длительный шатдаун", - сказал он.

"Это чистое предположение вице-президента США, потому что, как я думаю, вы уже видели некоторые признаки того, что умеренные демократы немного дрогнули. Они понимают фундаментальную нелогичность этого", - добавил Вэнс.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Дональда Трампа.