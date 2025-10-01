Трамп заявил о нападениях членов "Антифа" на правоохранителей в Портленде

По словам президента США, с того момента как он распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии, "условия продолжают ухудшаться", ситуация грозит беззаконием

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранители в Портленде (штат Орегон) подвергаются нападениям со стороны участников движения американских антифашистов "Антифа". Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, с того момента как он распорядился перебросить в Портленд бойцов Национальной гвардии США, "условия продолжают ухудшаться", ситуация грозит беззаконием. "Наши замечательные федеральные сотрудники правоохранительных органов не смогли добиться установления порядка в Орегоне", - заявил глава Белого дома, отметив, что "члены "Антифа" и левые радикальные анархисты жестоким образом атакуют федеральных правоохранителей".

"Национальная гвардия уже находится на месте и настроена восстановить закон и порядок, положить конец хаосу, смертям и разрушениям", - подчеркнул Трамп.

27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих в Портленд для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам американского лидера, он "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы".

25 сентября Трамп подписал меморандум по противодействию внутреннему терроризму в Соединенных Штатах и организованному насилию на политической почве. 22 сентября он подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией.