DPA: кабмин ФРГ одобрил поставку военной продукции Израилю почти на €2,5 млн

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Германии, несмотря на частичный запрет на экспорт вооружений в Израиль, одобрило поставку на сумму не менее €2,46 млн. Об этом говорится в ответе Минэкономики ФРГ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, который имеется в распоряжении агентства DPA.

В нем уточняется, что речь идет исключительно о "другой продукции военного назначения", то есть не о боевом оружии. О какой именно - не указано, но перечислены восемь категорий, с которыми связаны поставки, - в их числе ракеты и торпеды, военные корабли и военно-морская техника. Стоимость поставляемых предметов довольно низкая, поэтому агентство предположило, что это приборы или оборудование.

8 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство страны приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые тот может применить в секторе Газа, но Германия продолжит помогать еврейскому государству обороняться. В течение первых пяти недель после этого количество разрешений на экспорт в Израиль сократилось до нуля. Это следует из ответа правительства на более ранний запрос Левой партии, согласно которому с 8 августа по 12 сентября не было выдано ни одной экспортной лицензии, указывает DPA.

Текущий ответ охватывает период до 22 сентября. Следовательно, лицензии, о которых там сообщается, должны были быть выданы в период с 13 по 22 сентября. Однако сумма в €2,46 млн относительно невелика, поясняет агентство. Для сравнения, с 1 января по 8 августа 2025 года Израилю были выданы экспортные лицензии на сумму около €250 млн, резюмирует агентство.

В Левой партии назвали запрет на экспорт оружия Израилю "очковтирательством". Депутат от Левой партии Ли Райснер раскритиковала экспортные лицензии, которые впоследствии были перевыданы. "Правительство Германии вводит общественность в заблуждение, якобы вводя запрет на экспорт, продолжая при этом одобрять поставки военной техники Израилю на миллионы евро", - утверждала она.

Ранее военно-политический кабинет еврейского государства одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.