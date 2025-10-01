Спецслужбы Грузии изучают версию о ввозе взрывчатки с Украины для транзита в РФ

Еще одна версия заключается в том, что она должна была остаться на грузинской территории, сообщил глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что взрывчатое вещество гексоген было ввезено с Украины для последующего транзита в Россию. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.

"Следствие работает над двумя версиями. Одна версия - на данном этапе более убедительная - заключается в том, что она (взрывчатка - прим. ТАСС) должна была остаться в Грузии, однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель", - сообщил Мдинарадзе в интервью телеканалу "Имеди".

По его словам, показания водителя грузовика, на котором был ввезен гексоген, возможно, не стоит воспринимать буквально, но Грузия в любом случае избежала серьезной опасности. "И в том, и в другом случае опасность была очень велика", - отметил Мдинарадзе.

Ранее правоохранительные органы задержали в Грузии двух украинцев за ввоз с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг гексогена. По данным следствия, водителю взрывчатку передали представители Службы безопасности Украины. В своих показаниях он заявил, что груз планировалось доставить в Россию, но грузинские спецслужбы ранее отмечали, что на это ничто не указывает. Следователи считают, что гексоген должны были перевезти в один из районов Тбилиси - Авлабар. Дальнейшие цели ввоза взрывчатки пока не известны.