В Грузии заявили, что ложные звонки о минировании часто поступают с Украины

Глава грузинской Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что предупреждения о минировании неэффективные и нерезультативные

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Участившиеся в последнее время в Грузии ложные звонки о минировании часто поступают с Украины. Об этом заявил глава грузинской Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.

"У меня есть информация о том, что [звонки о минировании] поступают из одной из стран, откуда нам прислали гексоген (с Украины - прим. ТАСС), где ведется определенное планирование. Понятно, что, к счастью, неэффективные и нерезультативные [предупреждения о минировании], но из этой страны поступает много таких сообщений. Зачастую номера тех, кто звонит, совпадают [с украинскими]", - сказал Мдинарадзе в интервью телекомпании "Имеди".

Как отметил Мдинарадзе, это не случайно и связано с попыткой привнести в страну напряженность. Службе госбезопасности, по его словам, приходится расходовать определенный ресурс, реагируя на ложные вызовы о заложенных бомбах, но действовать по протоколу необходимо.

Ранее в Грузии несколько раз поступали ложные вызовы о минировании в зданиях судов. Прибывающие на место сотрудники спецслужб объявляли временную эвакуацию.