Кабмин ФРГ одобрил законопроект, ужесточающий меры против иностранного шпионажа

Срок тюремного заключения составит от 6 месяцев до 10 лет

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует ужесточить наказание для лиц, работающих в качестве шпионов на иностранные спецслужбы. Это предусмотрено в законопроекте, одобренном правительством ФРГ, передает агентство DPA.

Документ был подготовлен Минюстом ФРГ и должен быть рассмотрен Бундестагом (парламентом ФРГ) и Бундесратом (палатой представителей федеральных земель ФРГ). В соответствии с ним любой, кто осуществляет деятельность, направленную против ФРГ в интересах иностранной разведки, или соглашается на это, будет приговорен к тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 10 лет. В настоящее время таким лицам-агентам, за исключением особо тяжких случаев, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штраф.

Кроме того, в будущем при подозрении в сотрудничестве с иностранными спецслужбами станет возможным проведение скрытых следственных мероприятий, включая прослушивание квартир и онлайн-обыски. Вместе с тем, согласно проекту закона, разведывательные службы смогут на законных основаниях передавать соответствующую информацию федеральным и земельным правоохранительным органам.

Планируемая реформа законодательства также направлена на упрощение уголовного преследования лиц, готовящих террористические акты. Это необходимо, поскольку в последнее время террористы часто используют для своих атак предметы повседневного обихода, такие как автомобили или ножи, а не оружие, пишет DPA. Министерство юстиции Германии заявило, что въезд так называемых иностранных боевиков-террористов в будущем также должен быть наказан.

Как ранее заявляла министр юстиции Штефани Хубиг, против немецкого общества действуют "экстремисты, террористические сети и авторитарные государства" и власти корректируют уголовное право в области борьбы с терроризмом и иностранным шпионажем.