Госдеп одобрил возможную продажу Канаде РСЗО HIMARS и боеприпасов за $1,75 млрд

Потенциальная реализация оружия США укрепит канадский боевой потенциал, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Канаде реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, боеприпасов и сопутствующего материально-технического обеспечения за $1,75 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Канады ранее запросили у США 26 упомянутых систем, различные боеприпасы, включая высокоточные GMLRS и ракеты ATACMS, а также иную технику.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку укрепит боевой потенциал Канады". В нем отмечается, что потенциальные поставки будут способствовать "увеличению вклада Канады в коллективную оборону", в том числе в поддержание "обороны и сдерживания в Европе".

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых вооружений. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.