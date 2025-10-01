Syria TV: курды обстреляли позиции сирийской армии в провинции Алеппо

Под ударами оказался район плотины "Тишрин" на берегу реки Евфрат, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 1 октября. /ТАСС/. Отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) обстреляли позиции сирийской армии на востоке провинции Алеппо с применением артиллерии и беспилотников. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, под ударами оказался район плотины "Тишрин" на берегу реки Евфрат. В свою очередь в СДС утверждают, что эта атака стала ответом на обстрел со стороны правительственных сил, в результате которого был якобы нанесен материальный ущерб домам местных жителей.

Минобороны в переходном правительстве Сирии неоднократно призывало курдов выполнить достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его окрестностей. Командование СДС в свою очередь обвиняло "недисциплинированные группировки", действующие в рядах проправительственных сил, в провокациях.

В марте президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной сирийской армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивают на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии.