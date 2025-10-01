Миссия сообщила, что Израиль перехватил четыре судна флотилии "Сумуд"

ТУНИС, 2 октября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили четыре судна, направлявшихся в составе флотилии "Сумуд" с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа, порядка 70 активистов задержаны. Об этом сообщил информационный комитет международной миссии.

"Перехвачено четыре судна, около 70 участников задержаны", - приводит заявление комитета катарский телеканал Al Jazeera. Представители миссии утверждают, что израильские силы "обстреливают корабли из водяных пушек". При этом активисты подчеркивают, что "флотилия все еще находится в 70 морских милях от побережья Газы и продолжит свой путь".

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.