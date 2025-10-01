Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Миссия сообщила, что Израиль перехватил четыре судна флотилии "Сумуд"

Представители миссии утверждают, что порядка 70 активистов задержали
Редакция сайта ТАСС
21:00

ТУНИС, 2 октября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили четыре судна, направлявшихся в составе флотилии "Сумуд" с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа, порядка 70 активистов задержаны. Об этом сообщил информационный комитет международной миссии.

"Перехвачено четыре судна, около 70 участников задержаны", - приводит заявление комитета катарский телеканал Al Jazeera. Представители миссии утверждают, что израильские силы "обстреливают корабли из водяных пушек". При этом активисты подчеркивают, что "флотилия все еще находится в 70 морских милях от побережья Газы и продолжит свой путь".

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли. 

ПалестинаИзраиль