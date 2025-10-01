Реклама на ТАСС
Страны G7 разрабатывают меры по использованию активов России для помощи Киеву

Министры финансов неформального клуба заявили, что пришло время для ослабления военного потенциала РФ
Редакция сайта ТАСС
22:10

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) разрабатывают новые меры по оказанию финансовой помощи Украине, включая скоординированное использование в интересах Киева замороженных активов России. Об этом говорится в опубликованном 1 октября заявлении министров финансов неформального клуба семи экономически развитых государств.

Как уточняется в документе, главы ведомств по итогам консультаций, проведенных в удаленном режиме, "согласились принять совместные меры для усиления давления на Россию" и по "поддержке Украины".

"Мы работаем над широким спектром вариантов, направленных на удовлетворение финансовых потребностей Украины и на обеспечение того, чтобы Россия не смогла переждать [эту ситуацию]. В числе этих мер - скоординированное использование полной стоимости суверенных активов России, иммобилизованных в наших юрисдикциях, для прекращения войны и обеспечения справедливого и долгосрочного мира на Украине, - отмечается в заявлении. - Наши действия и далее будут предприниматься в соответствии с нашими правовыми нормами".

Министры полагают, что "сейчас настало время для серьезного скоординированного усиления мер, направленных на повышение устойчивости Украины" и ослабление военного потенциала РФ.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждали представители МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе. 

