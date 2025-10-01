Страны G7 разрабатывают меры по использованию активов России для помощи Киеву

Министры финансов неформального клуба заявили, что пришло время для ослабления военного потенциала РФ

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) разрабатывают новые меры по оказанию финансовой помощи Украине, включая скоординированное использование в интересах Киева замороженных активов России. Об этом говорится в опубликованном 1 октября заявлении министров финансов неформального клуба семи экономически развитых государств.

Как уточняется в документе, главы ведомств по итогам консультаций, проведенных в удаленном режиме, "согласились принять совместные меры для усиления давления на Россию" и по "поддержке Украины".

"Мы работаем над широким спектром вариантов, направленных на удовлетворение финансовых потребностей Украины и на обеспечение того, чтобы Россия не смогла переждать [эту ситуацию]. В числе этих мер - скоординированное использование полной стоимости суверенных активов России, иммобилизованных в наших юрисдикциях, для прекращения войны и обеспечения справедливого и долгосрочного мира на Украине, - отмечается в заявлении. - Наши действия и далее будут предприниматься в соответствии с нашими правовыми нормами".

Министры полагают, что "сейчас настало время для серьезного скоординированного усиления мер, направленных на повышение устойчивости Украины" и ослабление военного потенциала РФ.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждали представители МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.