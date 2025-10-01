ХАМАС назвал пиратством перехват Израилем судов гуманитарной флотилии "Сумуд"

Палестинское движение подчеркнуло, что инцидент достоин осуждения во всем мире

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС осудило перехват Израилем судов направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью флотилии "Сумуд" и охарактеризовало такой шаг как преступление. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Перехват израильской армией флотилии "Сумуд" и задержание участников миссии, находившихся на судах, - это варварское преступление и пиратство, которое достойно осуждения во всем мире", - указывается в тексте.

Ранее информационный комитет международной миссии, направлявшейся в Газу, сообщил, что израильские военные перехватили четыре судна флотилии "Сумуд", порядка 70 активистов были задержаны. При этом в миссии подчеркнули, что "флотилия все еще находится в 70 морских милях от побережья Газы и продолжит свой путь".

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.