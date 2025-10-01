В Марокко почти 200 человек привлекли к ответственности за насилие при протестах

Как отмечает прокуратура, среди участников противоправных действий были группы несовершеннолетних

РАБАТ, 2 октября. /ТАСС/. Почти 200 человек привлечены к уголовной ответственности марокканской прокуратурой за участие в актах насилия в ходе уличных протестных акций, которые продолжаются с 27 сентября.

Начато уголовное преследование 193 подозреваемых лиц в связи с недавними актами насилия, вандализма и подстрекательства, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Власти утверждают, что прошедшие в стране "несанкционированные протестные акции сопровождались действиями, не связанными с характером мирных демонстраций". В частности, их участники совершали различные правонарушения - бросали камни в сотрудников правоохранительных органов, уничтожали имущество граждан, наносили ущерб транспортным средствам и торговым объектам, грабили, поджигали государственные транспортные средства.

Как отмечает прокуратура, среди участников противоправных действий были группы несовершеннолетних.

С 27 сентября уличные шествия и акции протеста проходят в Агадире, Бени-Мелляле, Касабланке, Марракеше, Мекнесе, Надоре, Рабате, Сале, Танжере, Тетуане, Уджде, Фесе и других марокканских городах и населенных пунктах. Их организатором выступает созданное в социальных сетях молодежное объединение GenZ212. Его активисты требуют от властей коренного реформирования системы образования и здравоохранения, решительной борьбы с коррупцией и безработицей, обеспечения достойного уровня жизни граждан. Один из самых популярных лозунгов, звучащих в ходе уличных демонстраций, - "Достоинства, свободы, социальной справедливости!".