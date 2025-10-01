Джонсон: демократы компенсируют нехватку избирателей поддержкой нелегалов

Спикер Палаты представителей Конгресса США отметил, что Демпартия теряет своих сторонников

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Демократическая партия США лишается сторонников и пытается компенсировать потерю избирателей за счет поддержки нелегальных мигрантов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Люди начали покидать партию. Они теряют избирателей. В отчаянии они решили, что превратят в избирателей нелегалов. Это звучит как теория заговора, но именно это и произошло", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что представители Демократической партии пытаются взять вашингтонскую администрацию в заложники через приостановку работы правительства, чтобы продавить свои условия в отношении медицинских пособий для нелегальных мигрантов.

Федеральное правительство США частично приостановило работу с наступлением среды (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун произошел из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов.