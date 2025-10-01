Politico: Белый дом скоро начнет массовые увольнения сотрудников ведомств США

Сокращения вызваны частичной приостановкой финансирования правительства

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств из-за частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Об этом, как сообщила в среду газета Politico, директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса.

По словам источников издания, Воут на закрытых консультациях с законодателями отметил, что массовые увольнения и сокращения сотрудников, включая временные, начнутся "через день или два".

Директор АБУ уточнил, что из-за шатдауна в США будут приостановлены некоторые программы по поддержке малообеспеченных семей. С 15 октября военные перестанут получать жалование, если финансирование федерального правительства не возобновится. Воут также сообщил, что вашингтонская администрация сейчас пересматривает принятые ранее решения о выделении миллиардов долларов на развитие инфраструктуры в штате Нью-Йорк.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее 1 октября подтвердил, что Белый дом намерен воспользоваться шатдауном для дальнейшего сокращения американского государственного аппарата. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа.