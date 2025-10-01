DPA: таможенные пошлины США на лекарства вступят в силу после 1 октября

Фармацевтические компании, перенесшие производства на территорию Соединенных Штатов, будут освобождены от тарифных барьеров

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Объявленные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины на импорт фармацевтических препаратов, которые должны были быть введены 1 октября, пока не вступили в силу. Об этом сообщило со ссылкой на правительственные источники агентство DPA.

По его сведениям, вместо этого уже сейчас должна начаться подготовка к введению пошлин в отношении фармацевтических компаний, которые не хотят переносить производство в США или снижать цены. Причины отсрочки не называются.

Ранее DPA проинформировало, что фармацевтические препараты, импортируемые Соединенными Штатами из Евросоюза, будут освобождены от новых американских таможенных пошлин. Белый дом, как отметило агентство, придерживается согласованного 15-процентного тарифного лимита на импорт из ЕС, что также распространяется на фармацевтическую продукцию.

25 сентября Трамп заявил, что Вашингтон введет 1 октября таможенные пошлины в размере 100% на фармацевтическую продукцию. Он добавил, что исключения будут сделаны для компаний-производителей, которые уже приступили к строительству своих заводов на территории США.

12 мая Трамп подписал указ, предусматривающий снижение цен на лекарства в США на 59-90%. На пресс-конференции он сообщил, что введет пошлины на импорт фармацевтической продукции, если цены в стране не сравняются с ценами в других государствах.