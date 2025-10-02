Politico: ВВП США может терять по $15 млрд в неделю из-за шатдауна

Если приостановка работы продлится месяц, потребительские расходы в США сократятся на $30 млрд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что из-за частичной приостановки работы правительства США (шатдауна) ВВП страны потенциально будет терять примерно по $15 млрд в неделю. Такие оценки, как сообщила в среду газета Politico, приводятся в документах, которые Белый дом намерен передать законодателям-республиканцам.

Как отмечается в публикации, "советники президента [США] Дональда Трампа по экономическим вопросам предупреждают, что продолжительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям". Согласно их расчетам, "США могут терять $15 млрд ВВП каждую неделю, пока продолжается шатдаун, если он продлится месяц, то число безработных увеличится на 43 тысячи". Как уточняет издание, в этих подсчетах не учитывается, что "около 1,9 млн сотрудников федеральных ведомств отправят в вынужденный отпуск или они будут работать без оплаты".

Согласно приведенным оценкам, если шатдаун продлится месяц, потребительские расходы в США сократятся на $30 млрд.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа.