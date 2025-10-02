Al Mayadeen: число перехваченных судов флотилии "Сумуд" возросло до девяти

Военные Израиля используют водометы и жестоко обращаются с задержанными активистами, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", направляющейся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа. Об этом сообщил информационный комитет международной миссии.

"Израильские оккупационные силы напали и захватили девять судов миссии", - приводит заявление комитета ливанский телеканал Al Mayadeen. Также отмечается, что израильские военные "применяют силу против судов, осуществляют преднамеренные столкновения, используют водометы и жестоко обращаются с задержанными активистами".

Ранее поступила информация о перехвате четырех судов и задержании 70 активистов.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.