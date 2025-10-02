Карлсон: США должны лишать гражданства за службу в армии другой страны

Журналист отметил, что люди, сражающийся в иностранных армиях "не разделяют американские приоритеты"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что любой, служивший в иностранной армии, включая украинскую, должен лишаться гражданства США.

"Если вы сражаетесь за другое государство, вы не разделяете американские приоритеты. Вы берете в руки оружие от имени другой страны. Многие американцы воевали в Израиле, в Газе, многие американцы сражались на Украине и в других странах. В таком случае вы должны немедленно лишиться гражданства [США]", - сказал он. Трансляция ведется на YouTube-канале журналиста.

Карлсон отметил, что у каждого государства "есть свое видение мира, которое основано на истории, языке, размере страны, ее ресурсах". "Все страны отличаются друг от друга, у каждой страны свои приоритеты", - добавил он.