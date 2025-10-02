Сакс: Нетаньяху уже 30 лет втягивает США в бесконечные войны

Израиль вновь пытается вовлечь Соединенные Штаты в конфликт с Ираном, полагает директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже три десятилетия втягивает США в бесконечные войны. Об этом заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Нетаньяху последние три десятилетия был приверженцем втягивания Америки в бесконечные войны", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Сакс полагает, что Израиль вновь пытается втянуть Вашингтон в войну с Ираном. "Совсем недавно он втянул Соединенные Штаты в войну с Ираном, это было чрезвычайно опасно. Конечно, Израиль хочет сделать это снова", - считает он.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.