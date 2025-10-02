Эксперт Уилкерсон: ракеты Tomahawk легко сбиваются новыми системами ПВО

При этом серьезную опасность представляет возможность применения снаряда с ядерной боевой частью, считает полковник сухопутных войск США в отставке

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Американская крылатая ракета Tomahawk легко сбивается современными эффективными системами ПВО/ПРО, однако серьезную опасность представляет возможность ее применения с ядерной боевой частью. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, комментируя перспективы передачи Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву.

"Это во многом буря в стакане воды. За исключением одного весьма опасного аспекта ныне очень старой системы Tomahawk. Конечно, сильно модернизированной, но все равно старой. Эти ракеты медленные и легко сбиваются любой страной, обладающей нормальными системами противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал военный аналитик и политолог. "Однако опасный аспект заключается в том, что эти ракеты способны нести ядерную боевую часть", - подчеркнул он.

При этом Уилкерсон подтвердил, что технически Украине понадобилась бы поддержка американской стороны для применения ракет Tomahawk. "И да, чтобы задействовать весь потенциал крылатой ракеты, потребовалась бы помощь Соединенных Штатов", - заявил он.

"Когда я занимался в 1980-е годы военным планированием в Тихоокеанском командовании Вооруженных сил США, эта система была новой, и мы были единственными, кто запрашивал ее в модификации D, то есть в ядерном оснащении. Глава нашего командования считал, и верно, что внимание СССР на Камчатке или в районе Охотского моря можно было привлечь только при помощи ядерной ракеты. Конвенциональная же боевая часть чрезвычайно мала, ее применение эффективно только против небольших и точечных целей", - добавил специалист.

Службе в ВС США Уилкерсон отдал более 30 лет. Он участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и внешнеполитическом ведомстве. В 1989-1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002-2005 годах он возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в ряде высших учебных заведений США.

Действия США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине. По его словам, окончательное решение на этот счет примет хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Американский портал Axios сообщил 26 сентября, что Трамп ранее ответил отказом на запрос о поставках Tomahawk Североатлантическому альянсу для передачи Киеву. В материале отмечалось, что это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины. В нем, как и в статье в британской газете The Telegraph, говорилось, что Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с Трампом попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk. Зеленский косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у Трампа некий ранее не поставлявшийся Украине вид вооружений, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Как утверждал Зеленский, Трамп ему ответил: "Мы будем над этим работать".

Реакция России

29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве важно понять, кто бы направлял и запускал ракеты Tomahawk с украинской территории. По его словам, РФ внимательно анализирует заявления США о возможных поставках этих вооружений Киеву. Кроме того, Песков указал, что в любом случае нет "волшебного оружия", панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Украины.