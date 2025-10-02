Япония обвинила КНР в незаконной исследовательской деятельности

Китаю выразили протест и потребовали немедленно прекратить активность в акватории японской исключительной экономической зоны, заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Японии направило Китаю протест, обвинив в ведении незаконной исследовательской деятельности в акватории ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) близ отдаленных островов Амами в Восточно-Китайском море. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"По дипломатическим каналам китайскому правительству было выражено крайнее сожаление и решительный протест с требованием немедленно прекратить незаконную исследовательскую деятельность", - отметил он. По словам Хаяси, 28 и 30 сентября в районе островов Амами береговая охрана Японии зафиксировало китайское океанографическое судно, которое погружало в воду нечто похожее на трубу. Японские сторожевики через громкоговорители требовали от судна КНР покинуть ИЭЗ.